В подмосковном Ступино сбили дрон ВСУ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздуной обороны сбили третий за ночь беспилотник, летевший к Москве. Заявление чиновника опубликовано в его Telegram-канале.

Дрон упал в городском округе Ступино.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил Собянин.

До этого сообщалось о падении украинского дрона в Подольске.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и Республика Крым. 30 августа 2023 года дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее в реке Моча в Новой Москве обнаружили фрагменты украинского дрона «Бобер».