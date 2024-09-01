Минобороны рассказало, как майор Уелин сбил три ракеты ATACMS

Расчет зенитного ракетного дивизиона под командованием майора Сергея Уелина в ходе отражения украинской воздушной атаки сбил три оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом рассказали в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

Расчет заметил в воздухе неопознанную цель. Убедившись, что в воздухе нет российских летательных аппаратов, было принято решение нанести удар по объекту.

«Сергей произвел захват цели и, применив ракетное вооружение, уничтожил оперативно-тактическую ракету ATACMS», — рассказали в ведомстве.

До этого сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили несколько целей на подлете к Белгороду.

Вечером 31 сентября ВСУ атаковали дронами четыре населенных пункта Белгородской области. В селе Толоконное FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Пострадавшую женщину с осколочным ранением скорая помощь доставила в больницу Белгорода.

Ранее над Брянской областью сбили 12 беспилотников за один час.