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Над Брянской областью сбили еще 14 беспилотников

Богомаз: еще 14 беспилотников сбили над Брянской областью

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Olga Sokolova/Global Look Press

Над Брянской областью сбили еще 14 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Еще четырнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.

Он сообщил, что в результате атаки на регион никто не пострадал. На месте работают оперативные и экстренные службы.

В ночь на 1 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже атаковали этот регион. Сообщалось, что в небе над Брянской областью сбили 12 беспилотников за один час. О пострадавших также не сообщалось.

До этого сообщалось, что Министерство обороны РФ снабдило военнослужащих, которые находятся в Брянской области, дополнительными средствами противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и питающими электростанциями.

Ранее в Подольске отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву.

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