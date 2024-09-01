Несколько дронов сбили над Воронежской областью

Российские силы ПВО и средства РЭБ нейтрализовали несколько беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона.

Гусев также напомнил, что в области сохраняется режим опасности атаки дронов.

В ночь на 28 августа над двумя регионами России сбили 12 украинских беспилотников.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).