Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа главная проблема для техники ВСУ осенью

Военный эксперт Глазунов: осенью проблемой для техники ВСУ станет бездорожье

close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

С началом осени главной проблемой для военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте станет бездорожье. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

«На фронте может измениться одно — бездорожье. Это будет непроходимость, все будет зависеть от того, какие у тебя БТР, танки и автомобили, которые бы могли по этому бездорожью двигаться», — заявил аналитик.

Эксперт подчеркнул, что российские танки, бронетранспортёры и автомобили спроектированы с учётом работы в сложных погодных условиях, в том числе на бездорожье, характерном для осени.

По мнению специалиста, американские Abrams, немецкие танки и британские бронетранспортёры могут испытывать трудности в подобных условиях. Он напомнил, что прошлой зимой и осенью иностранная техника часто застревала в Донецкой и Луганской областях. Эксперт отметил, что некоторые образцы даже не доезжали до линии фронта, застревая в грязи по самую башню.

Среди прочего эксперт указал, что вместе с осенью придут дожди и холода, что станет большим неудобством для солдат и офицеров, которые находятся на линии фронта. Глазунов пояснил, что в таких погодных условиях требуется новая форма, зимняя одежда, все это стесняет движение.

До этого американский профессор Джон Миршаймер заявил, что Украина встала перед тяжелейшим выбором из-за успехов России на фронте. По мнению эксперта, Киеву необходимо договориться с Москвой или потерять еще больше территорий.

Ранее в Германии выступили против поставок оружия Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами