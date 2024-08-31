Названа главная проблема для техники ВСУ осенью

С началом осени главной проблемой для военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте станет бездорожье. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

«На фронте может измениться одно — бездорожье. Это будет непроходимость, все будет зависеть от того, какие у тебя БТР, танки и автомобили, которые бы могли по этому бездорожью двигаться», — заявил аналитик.

Эксперт подчеркнул, что российские танки, бронетранспортёры и автомобили спроектированы с учётом работы в сложных погодных условиях, в том числе на бездорожье, характерном для осени.

По мнению специалиста, американские Abrams, немецкие танки и британские бронетранспортёры могут испытывать трудности в подобных условиях. Он напомнил, что прошлой зимой и осенью иностранная техника часто застревала в Донецкой и Луганской областях. Эксперт отметил, что некоторые образцы даже не доезжали до линии фронта, застревая в грязи по самую башню.

Среди прочего эксперт указал, что вместе с осенью придут дожди и холода, что станет большим неудобством для солдат и офицеров, которые находятся на линии фронта. Глазунов пояснил, что в таких погодных условиях требуется новая форма, зимняя одежда, все это стесняет движение.

До этого американский профессор Джон Миршаймер заявил, что Украина встала перед тяжелейшим выбором из-за успехов России на фронте. По мнению эксперта, Киеву необходимо договориться с Москвой или потерять еще больше территорий.

Ранее в Германии выступили против поставок оружия Украине.