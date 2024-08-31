Военкор рассказал о гибели комбата в «Брестской крепости» в курском приграничье

Военкор Александр Коц рассказал о командире батальона с позывным Отмель, который погиб, защищая приграничье в Курской области. Его слова приводит kp.ru.

Замкомандира батальона с позывным Кадет сообщил, что все держалось за счет авторитета командира батальона, который сыграл ключевую роль в обороне Малой Локни.

Коц отметил, что российские военные почти две недели в полном окружении удерживали свои позиции и не давали ВСУ продвинуться вглубь региона. В определенный момент военные ВС РФ оказались зажаты в женской колонии и пошли на прорыв.

«На момент подготовки моего первого материала о курской «Брестской крепости» комбат с позывным Отмель числился пропавшим без вести», — рассказал Коц.

Позднее российские военные подтвердили, что комбат погиб.

До этого Коц рассказал, что российские бойцы с первого дня вторжения ВСУ в Курскую область сдерживали наступление врага, сделав из стен колонии в Малой Локне крепость, сравнимую по неприступности с Брестской времен Великой отечественной войны.

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