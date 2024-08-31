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Кадыров показал видео с взятыми в плен бойцами ВСУ

Кадыров показал видео с допросом пленного бойца нацбатальона ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись с взятыми в плен бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«На предоставленных кадрах вы можете увидеть очередной результат эффективной работы наших бойцов совместно с военнослужащими героической 4-й бригады 3-й армии ЮВО», — написал глава Чечни.

Он отметил, что среди пленных — представитель националистического батальона «Айдар» (организация признана в РФ террористической, ее деятельность запрещена).

Кадыров добавил, что по словам самих пленных, — никто из них не хотел воевать.

До этого пленный солдат из 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ рассказал, что командование поставило украинским солдатам задачу закрепиться на краю Курской области, занять круговую оборону и продержаться так четыре дня, после чего их должны были сменить. Однако в первые же минуты российские военные начали обстреливать украинские подразделения из бронетранспортеров.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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