Семь человек находятся в реанимации после обстрела Белгорода

Семь человек, включая двух детей, находятся в реанимации после пятничного обстрела Белгорода. Об этом сообщил в субботу министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников в своем Telegram-канале.

«Два ребенка и пять взрослых в тяжелом состоянии находятся в реанимации под наблюдением врачей. По каждому пациенту проведены федеральные телемедицинские консультации, все лечение согласовано. Всю необходимую помощь получают в полном объеме», — написал он.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в результате атаки ВСУ ранения получили 37 мирных жителей, в том числе шесть детей. Всех доставили в медучреждения.

По его словам, были прямые попадания в многоквартирные дома, коммерческие объекты и легковые авто в городе, случились пожары в двух частных домах.

12 мая в Белгороде в результате ракетной атаки ВСУ рухнули сразу 10 этажей дома. К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. Гладков отмечал, что обстрел совершен из реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства.

Ранее прилет снаряда ВСУ по гражданской машине под Белгородом попал на видео.