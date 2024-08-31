Российские силы ПВО уничтожили беспилотник над Курской областью

Министерство обороны России сообщило, что пресекло попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку c применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории РФ.

Попытка была осуществлена в субботу, 31 августа, около 15:30 по московскому времени.

Дежурными средствами противовоздушной обороны украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что также летательный аппарат самолетного типа сбили в небе над регионом в 13:30 мск.

В этот же день оборонное ведомство отчиталось об отражении атак Вооруженных сил Украины в Курской области. По информации Минобороны, атаки противника были отражены в районе населенных пунктов Апанасовка, Мартыновка, Борки, Любимовка, Бяхово, Черкасское Поречное, Русское Поречное, Вишневка, Краснооктябрьское, Кругленькое, Новоивановка, Новая Сорочина, Плехово, Снагость и Свердликово.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения бронеавтомобиля ВСУ под Курском.