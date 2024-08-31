В Германии рассказали об «очень тяжелой» обстановке для ВСУ на востоке Украины

Обстановка для армии Украины на востоке страны «очень тяжелая», сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

«Там идет бой, очень тяжелая обстановка для Украины, особенно в донецком районе, в направлении Красноармейска (Покровска)», — сказал Ваннер, подчеркнув, что ситуация для ВСУ на данном направлении напряженная из-за наступления Вооруженных сил РФ.

По его словам, украинским военным приходится эвакуироваться из важных позиций собственной линии обороны.

Днем 31 августа стало известно, что оборона Вооруженных сил Украины под Красноармейском (Покровском) была прорвана.

До этого бывший журналист, вступивший в ряды ВСУ, Станислав Асеев, рассказал, что «Южная» группировка украинских войск рискует быть полностью уничтоженной в рамках продвижения российских бойцов на Красноармейском (Покровском) направлении.

Ранее Минобороны назвало суточные потери ВСУ во время боев в Курской области.