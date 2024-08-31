В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Липцовском и Волчанском направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 125 военнослужащих и два автомобиля на Липцовском и Волчанском направлениях. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, боевые действия велись в районах населенных пунктов Алисовка и Волчанские Хутора Харьковской области.

Незадолго до этого глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что российская армия улучшила позиции в Волчанске, где идут городские бои. Он напомнил, что речка Волча разделяет город на две части, и южную часть контролируют украинские войска.

27 августа подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ перешли к позиционным боям под Волчанском в Харьковской области из-за дефицита сил и средств.

Ранее стала известна приоритетная цель ВСУ в Харьковской области.