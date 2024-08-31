Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Липцовском и Волчанском направлениях

МО РФ: ВСУ потеряли на Липцовском и Волчанском направлениях до 125 солдат

close
Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 125 военнослужащих и два автомобиля на Липцовском и Волчанском направлениях. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, боевые действия велись в районах населенных пунктов Алисовка и Волчанские Хутора Харьковской области.

Незадолго до этого глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что российская армия улучшила позиции в Волчанске, где идут городские бои. Он напомнил, что речка Волча разделяет город на две части, и южную часть контролируют украинские войска.

27 августа подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ перешли к позиционным боям под Волчанском в Харьковской области из-за дефицита сил и средств.

Ранее стала известна приоритетная цель ВСУ в Харьковской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами