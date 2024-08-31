На Украине сообщили о взрывах в Харькове

В подконтрольном Киеву Харькове произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

«Харьков, местные паблики сообщают о взрывах», — сказано в сообщении.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской и Сумской областях звучит воздушная тревога.

Утром 31 августа стало известно, что в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Также сообщалось, что взрывы произошли в Кременчуге Полтавской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Литве призвали разрешить Украине наносить удары по России ракетами большой дальности.