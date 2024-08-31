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Шебекино в Белгородской области обстреляли третий раз за день

Гладков: в результате обстрела Шебекино ранена женщина

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

В Белгородской области город Шебекино вновь подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, пострадала женщина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В настоящее время бригада скорой помощи везет пострадавшую в городскую больницу №2 г. Белгорода. У нее диагностировано осколочное ранение левой голени.

Помимо этого, в результате обстрела в Шебекино повреждены два многоквартирных дома и два коммерческих объекта, посечен осколками легковой автомобиль. На территории производственного объекта загорелся склад и сухая трава, сотрудники МЧС приступили к тушению.

Этот обстрел стал уже третьим за день. До того сообщалось, что в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) один местный житель получил ранения. Повреждения были нанесены шести многоквартирным домам, четырем коммерческим объектам, административному зданию и четырем легковым автомобилям.

Ранее Гладков подтвердил обстрел Белгорода РСЗО Vampire.

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