Национальная гвардия МВД Украины перебросила под Красноармейск (украинское название Покровск) одну из немногих своих наступательных бригад. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источник.

Отчаянно желая укрепить украинскую оборону вокруг Покровска <...>, Украинская национальная гвардия развернула одну из своих немногих наступательных бригад — бригаду «Кара-Даг»», — говорится в публикации.

Источник уточняет, что до начала спецоперации в Красноармейске проживали 60 тысяч жителей, город находится в почти 40 километрах к западу от Авдеевки на востоке Украины.

Forbes отмечает, что перемещение бригады с ее обычных позиций на юге Украины на незнакомое поле боя на востоке подчеркивает срочность проблем Украины, которые появились между Авдеевкой и Покровском. Издание пишет, что генеральный штаб в Киеве принял решение отправить часть подкрепления, чтобы оно присоединлось к полудесятку механизированных, десантно-штурмовых бригад и бригад Нацгвардии, которые уже были на этом направлении.

По данным источника, бригада «Кара-Даг» вела боевые действия к северу от южного города Мелитополя в первые дни российской спецоперации на Украине и в основном оставалась в том же районе в течение двух лет. Forbes при этом утверждает, что отправка бригады «Кара-Даг» не остановит российское наступление.

Незадолго до этого источник в силовых структурах рассказал, что оборона ВСУ под Покровском была прорвана. Сообщалось, что противник практически не сопротивляется, быстро покидая свои позиции.

Эксперт раскрыл планы Зеленского сдать Донбасс