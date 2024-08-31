В МИД РФ назвали возможную цель атаки украинских войск на Белгород

Украинские военные нанесли удар по Белгороду, чтобы оказать шокирующее воздействие на местных жителей. Об этом в своем Telegram-канале написал посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.

Дипломат назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на упомянутый населенный пункт целенаправленным и антигуманным действием с прогнозируемым эффектом. Он подчеркнул, что на обстрелянной территории нет никаких военных и стратегически значимых объектов.

«Нацисты рассчитывали на шокирующее воздействие на население региона. О непреднамеренности нанесения такого удара говорить нет ни малейшего смысла», — добавил Мирошник.

По словам посла, эта атака на Белгород стала одной из самых жестоких за последние две недели. Под удар попал спальный квартал, где находилось большое количество мирных граждан.

Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ вечером 30 августа. Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, украинские военные атаковали город при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire.

В результате пострадали 46 человек, включая семерых детей. Еще пять жителей спасти не удалось.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с обстрелом Белгорода.