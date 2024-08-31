Появились кадры уничтожения американского РСЗО в Сумской области

Российские военные нанесли ракетный удар по позициям украинских войск возле населенного пункта Садки в Сумской области, уничтожив реактивную систему залпового огня (РСЗО) М-270 MLRS американского производства. Кадры поражения техники опубликовало Минобороны РФ.

Позицию РСЗО в лесу у села Садки обнаружила российская разведка. Отмечается, что решение об ударе по пусковой установке приняли после тщательного анализа разведданных. Для поражения цели использовали высокоточное ракетное вооружение.

Отмечается, что в результате атаки удалось ликвидировать не только саму установку, но и обслуживавший ее личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России поразили пункт временной дислокации десантно-штурмового батальона украинских войск в районе населенного пункта Чернетчина в Сумской области Украины, граничащей с российской Курской областью.

Российские военные высокоточным ракетным ударом уничтожили два грузовых автомобиля, два автомобиля повышенной проходимости, автобус для перевозки личного состава и до 35 украинских военнослужащих.

Ранее стали известны потери ВСУ в зоне действий «Южной» группировки ВС РФ.