Российские войска взяли под контроль Кирово в ДНР

Российские солдаты за минувшие сутки взяли под свой контроль населенный пункт Кирово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

По информации ведомства, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр». В настоящее время они продолжают двигаться вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Нанесено поражение формированиям 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ в <...> Донецкой народной республике», — говорится в заявлении.

Из сообщения следует, что места скопления живой силы и техники украинских войск находились в районе населенных пунктов Розовка и Дружба. Также ударам подверглись формирования ВСУ у населенных пунктов Калиново, Гродовка и Михайловка.

«Отразили семь контратак штурмовых групп 31-й, 53-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты», — добавили в МО РФ.

В ведомстве уточнили, что в ходе боевых действий группировка «Центр» ликвидировала до 455 украинских солдат и три автомобиля. Кроме того, ВСУ потеряли одну боевую бронированную машину и шесть гаубиц.

Ранее российские бойцы взяли под свой контроль четыре населенных пункта в ДНР.