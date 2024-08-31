В Белгородской области сбили украинский беспилотник

Над территорией Белгородской области уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон самолетного типа около 9:45 мск. Таким образом военные пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ, заключили в Минобороны.

Накануне вечером административный центр Белгородской области подвергся атаке со стороны ВСУ. Украинские бойцы обстреляли город из реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire, в результате чего пострадали семеро детей и 39 взрослых. Еще пятерых человек спасти не удалось.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), которая сбила несколько воздушных целей.

Ранее в Белгородскую область направили дополнительные комплексы разведки.