Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области сбили украинский беспилотник

Минобороны РФ: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

close
Olga Sokolova/Global Look Press

Над территорией Белгородской области уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон самолетного типа около 9:45 мск. Таким образом военные пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ, заключили в Минобороны.

Накануне вечером административный центр Белгородской области подвергся атаке со стороны ВСУ. Украинские бойцы обстреляли город из реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire, в результате чего пострадали семеро детей и 39 взрослых. Еще пятерых человек спасти не удалось.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), которая сбила несколько воздушных целей.

Ранее в Белгородскую область направили дополнительные комплексы разведки.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами