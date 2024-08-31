В Белгородскую область направили дополнительные комплексы разведки

Российские военные в Белгородской области получили дополнительные комплексы разведки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны страны.

В заявлении отмечается, что к текущему моменту в Координационный совет МО РФ поступило 75 запросов об обеспечении группировок прикрытия государственной границы различными видами техники. Соответствующие обращения в ведомство направили оперативные штабы Курской, Брянской и Белгородской областей.

«От оперативного штаба Белгородской области поступило 19 запросов. 10 запросов реализованы. В группировку осуществлена поставка дополнительных комплексов разведки», — говорится в публикации.

Курская область, в свою очередь, направила в министерство 45 запросов о предоставлении того или иного оборудования. Из них решения уже приняты по 24 обращениям, остальные находятся в работе.

При этом от Брянской области в последнее время никаких новых запросов не поступало. Все 11 обращений, которые МО РФ получило от этого региона, были реализованы в соответствии с графиком.

Ранее в Курскую область направили дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения.