Губернатор рассказал об атаке БПЛА на Орловскую область

Никто из жителей Орловской области не пострадал в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на регион. Об этом в своем Telegram-канале написал глава российского субъекта Андрей Клычков.

Он рассказал, что ночью в небе над Орловской областью сбили один дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Пострадавших нет, повреждений нет», — добавил губернатор.

Клычков подчеркнул, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. В то же время он выразил благодарность военнослужащим страны, которые защищают воздушное пространство региона и принимают участие в боевых действиях на передовой.

Утром 31 августа министерство обороны РФ сообщило о ликвидации четырех украинских БПЛА в Белгородской, Орловской и Курской областях. В первом регионе были уничтожены два дрона ВСУ, во втором и третьем — по одному.

26 августа в Орловской области также сбили несколько беспилотников. Как рассказал Клычков, украинские бойцы пытались атаковать российский регион при помощи трех дронов.

Ранее в Орловской области разместили часть эвакуировавшихся жителей Курской области.