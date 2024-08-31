Российские военные перерезают ключевые линии снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом сообщил на своем YouTube-канале британский аналитик Александр Меркурис.

Он считает, что уничтожение линий снабжения ВСУ может стать ключевым в ходе спецоперации. Аналитик добавил, что ВСУ теряют контроль над собственной инфраструктурой, из-за чего появляются трудности с поставкой оружия, например, в Покровск.

До этого американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу The Spectator заявил, что Украина встала перед тяжелейшим выбором из-за успехов России на фронте. По мнению эксперта, у Украины сейчас есть два варианта исхода событий. Либо ВСУ потеряют еще больше территорий, либо Киев соглашается на переговоры с Москвой и добивается урегулирования конфликта.

Профессор добавил, что Запад понимает, что Киев ни при каких обстоятельствах не выйдет из конфликта победителем, а череде успехов России на поле боя ему уже нечего противопоставить.

Ранее в МИД РФ заявили о планах провести трибунал над властями и военными Украины.