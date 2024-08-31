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В подполье сообщили об уничтожении грузовика ВСУ в ДНР

Подполье «Дозор» уничтожило грузовик ВСУ в подконтрольном Украине Славянске

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Активисты подполья «Дозор» уничтожили грузовик Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Украине Славянске в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале подполья.

В пресс-службе назвали случившееся наглядным примером того, как можно уничтожать логистику и резервы противника на поле боя. При этом в подполье подчеркнули, что бесценна любая помощь в борьбе с врагом.

До этого Вооруженные силы России поразили пункт временной дислокации десантно-штурмового батальона украинских войск в районе населенного пункта Чернетчина в Сумской области Украины, граничащей с российской Курской областью. По данным Минобороны, российские разведчики обнаружили пункт временной дислокации 3-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в 30 километрах юго-восточнее Сум.

Также в Минобороны РФ заявили, что российские войска ударом «Искандера» уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения и военного имущества ВСУ в Сумской области.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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