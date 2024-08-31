Столтенберг опроверг причастность НАТО к атаке ВСУ на Курскую область

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что альянс не причастен к атаке Вооруженных сил Украины на Курскую область, отметив, что Киев заранее не проинформировал организацию о своих планах.

«Украина не обсуждала с НАТО свои планы наступления на Курскую область заранее. В этом отношении НАТО не играло никакой роли», — заявил он.

При этом Столтенберг отметил, что российские солдаты, танки и базы являются законными целями для ВСУ.

Глава альянса добавил, что атака украинской армии на Курскую область связана с рисками, но Украина сама принимает решение, как себя защищать. Поэтому он признал наступление ВСУ законным.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа, когда украинские силы прорвались на территорию региона. Министерство обороны регулярно сообщает о ходе боевых действий в этом направлении. В Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции, а в Курской и Белгородской областях дополнительно объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Ранее в Госдуме призвали расправиться с американскими наемниками в Курской области.