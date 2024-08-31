В деле о поставке бронежилетов Минобороны РФ могут появиться новые фигуранты

В уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ могут появиться новые фигуранты и свидетели. Об этом говорится в материалах дела, передает РИА Новости.

«Не все свидетели и иные члены организованной группы установлены и допрошены…» — указано в документах.

В апреле стало известно, что поставщика индивидуальных средств бронезащиты для Министерства обороны заподозрили в хищении 2 млрд рублей при исполнении контракта в 20 тысяч комплектов различных бронежилетов. Арестованный глава ООО «ГК «Пикет»» Андрей Есипов утверждал, что невиновен, и его оговорили бывшие сотрудники предприятия. По словам бизнесмена, бронежилеты его фирмы были протестированы в условиях, на которые «ГК «Пикет»» не могла повлиять, а за честность Есипова, как он утверждает, готовы поручиться некие генералы, с которыми ему не дали связаться.

Накануне, 30 августа, Басманный суд Москвы до декабря продлил арест Есипову и другим фигурантам по этому уголовному делу.

Ранее фигуранты дел о хищениях в Минобороны лишились земли.