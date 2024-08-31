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Российский чиновник заявил об уничтожении всех резервов ВСУ в Харьковской области

Ганчев: силы РФ уничтожают все резервы, бросаемые ВСУ для контратак в Липцах

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РИА Новости

Все резервы, бросаемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) для контратак в Липцах Харьковской области, уничтожаются. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, в настоящее время в районе поселка Липцы идут серьезные бои. Киев тем временем своими резервами пытается прорвать позиции ВС РФ на этом направлении, но сталкивается с большими потерями.

Ганчев добавил, что украинские военные постоянно пытаются контратаковать, но с потерями откатываются на свои позиции.

Накануне, 30 августа, Ганчев заявлял, что ВСУ сосредоточили большое количество личного состава и военной техники, тяжелые бои там продолжаются.

29 августа координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что в Харьковской области Украины поразили пункт временной дислокации ВСУ. Пострадали множество людей.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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