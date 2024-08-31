В Брянской области уничтожили украинский беспилотник

В Брянской области уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружили и уничтожили силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ. Глава региона заявил, что российские военные пресекли очередную попытку Украины совершить террористическую атаку с применением БПЛА.

Пострадавших и разрушений после падений обломков дрона не зафиксировали. На месте работают оперативные и экстренные службы.

В эту же ночь над Белгородом во время действия сигнала ракетной опасности произошла серия взрывов. До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что два человека пострадали в результате атак украинских беспилотников на село Петровка в регионе.

Глава региона также сообщал, что накануне в поселке городского типа Октябрьском Белгородского района осколочные ранения получили мужчина и женщина. Их направили в областную клиническую больницу. При обстреле также существенно пострадал внешний контур торгового объекта и сгорел легковой автомобиль. Четыре машины оказались посечены осколками.

Ранее появилось видео уничтожения украинского дрона над Калугой.