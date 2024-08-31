Командир частной военной компании (ЧВК) «Медведь» Виктор Ермолаев заявил, что формирование перебросят из Буркина-Фасо в Курскую область. Об этом сообщает Le Monde.

Он подчеркнул, что все российские солдаты должны забыть о внутренних проблемах и объединиться против общего врага.

Издание подчеркивает, что ЧВК перебросит в Курскую область 100 бойцов. После выполнения задач в регионе они должны вернуться в Африку.

До этого заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские бойцы нанесли поражение батальону 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении.

До этого в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 16 населенных пунктах Курской области.

Из этой же сводки следует, что за сутки потери Вооруженных сил Украины на Курском направлении составили более 380-ти военнослужащих.

Ранее в силовых структурах заявили о расправах ВСУ над жителями Курской области.