Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал РИА Новости, что российская сторона делает все, чтобы допустить атаки ВСУ по Курской АЭС.

По словам Мирошника, если у украинских войск появится шанс ударить по атомной станции, они им непременно воспользуются.

«Мы <...> давно избавились от иллюзий, что украинская сторона из своих глубинных соображений не будет этого делать (наносить удар по курской АЭС. — «Газета.Ru»). Украина совершит преступление, если у нее будет такая возможность. Точнее, это не Украина. У этой Украины, которую я упомянул, есть конкретные фамилии, имена и отчества», — подчеркнул посол.

До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что ВСУ продолжают попытки проникнуть в Курчатов, где расположена Курская АЭС.

В связи с этим, региональное правительство вынуждено применить меры безопасности. В частности, контроль документов будут проводить на специально организованных блокпостах.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.