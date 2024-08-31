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США не будут обслуживать истребители F-16 на Украине

WSJ: США не будут отправлять американцев на Украину для обслуживания F-16

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Администрация президента США Джо Байдена отказалась от идеи отправки американского гражданского персонала на Украину для обслуживания истребителей F-16 из-за опасений за их безопасность, вместо этого предполагается, что ответственность за обслуживание истребителей возьмет на себя ЕС. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.

Источники подчеркивают, что Совбез США рассмотрел предложение об отправке гражданских подрядчиков на территорию Украины для обслуживания истребителей и другой техники. Американское разведывательное сообщество посчитало, что в данный момент это слишком рискованное действие.

Издание подчеркивает, что вся надежда возлагается на европейских подрядчиков, которые возьмут на себя если не всю, то большую часть ответственности за обслуживание F-16.

29 августа в генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили, что ВСУ потеряли первый истребитель F-16 во время боевых действий. В генштабе заявили, что боевые самолеты применили во время отражений ракетного удара со стороны российских войск. В ходе операции с одним из пилотов была потеряна связь. Позже выяснилось, что истребитель потерпел крушение.

Ранее в Госдуме оценили потерю первого F-16 на Украине.

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