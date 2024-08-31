Украина обсудила с союзниками укрепление ее ПВО

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел беседу с представителями Великобритании, Германии и Франции, а также с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Основное внимание было уделено вопросам укрепления системы противовоздушной обороны и защите энергетической инфраструктуры Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Белого дома.

Согласно опубликованному документу, встреча прошла в пятницу в Белом доме, в ней приняли участие дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, консультант канцлера Германии по внешней политике Йенс Плетнер и советник по вопросам национальной безопасности британского премьера Тим Бэрроу.

В заявлении говорится, что «Салливан подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны США и партнеров, обсуждая меры, направленные на усиление украинских сил на поле боя, включая поставки артиллерии и средств противовоздушной обороны».

Также в ходе встречи обсуждались усилия по дальнейшему улучшению системы ПВО Украины и укреплению ее энергосети, а также инвестиции США и союзников в военно-промышленный сектор Украины для обеспечения долгосрочной безопасности.

Как отмечается, Салливан и Ермак также коснулись вопросов военной помощи, предоставляемой США Киеву, а также экономического восстановления Украины.

До этого министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин на встрече с украинским коллегой Рустемом Умеровым сообщил, что союзники планируют обсудить поставки средств противовоздушной обороны для Киева на предстоящей встрече контактной группы, проходящей в формате Рамштайн.

Ранее отставной полковник Андрей Кошкин заявил, что противовоздушная оборона (ПВО) Украины постепенно ослабевает.