Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина обсудила с союзниками укрепление ее ПВО

США и их союзники обсудили с Украиной усиление ее ПВО и защиту энергосистемы

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел беседу с представителями Великобритании, Германии и Франции, а также с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Основное внимание было уделено вопросам укрепления системы противовоздушной обороны и защите энергетической инфраструктуры Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Белого дома.

Согласно опубликованному документу, встреча прошла в пятницу в Белом доме, в ней приняли участие дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, консультант канцлера Германии по внешней политике Йенс Плетнер и советник по вопросам национальной безопасности британского премьера Тим Бэрроу.

В заявлении говорится, что «Салливан подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны США и партнеров, обсуждая меры, направленные на усиление украинских сил на поле боя, включая поставки артиллерии и средств противовоздушной обороны».

Также в ходе встречи обсуждались усилия по дальнейшему улучшению системы ПВО Украины и укреплению ее энергосети, а также инвестиции США и союзников в военно-промышленный сектор Украины для обеспечения долгосрочной безопасности.

Как отмечается, Салливан и Ермак также коснулись вопросов военной помощи, предоставляемой США Киеву, а также экономического восстановления Украины.

До этого министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин на встрече с украинским коллегой Рустемом Умеровым сообщил, что союзники планируют обсудить поставки средств противовоздушной обороны для Киева на предстоящей встрече контактной группы, проходящей в формате Рамштайн.

Ранее отставной полковник Андрей Кошкин заявил, что противовоздушная оборона (ПВО) Украины постепенно ослабевает.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами