В Киеве произошли взрывы

Взрывы произошли в Киеве во время объявленной в третий раз за ночь воздушной тревоги. Об этом сообщает «Общественное».

По информации официального ресурса для оповещения населения, ранее тревога объявлялась в Киеве в 00:24 (совпадает с мск) и 00:45 и действовала в течение 28 минут и 41 минуты соответственно.

Воздушная тревога в текущий момент объявлена в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

До этого взрывы произошли в районе города Бровары в Киевской области и в Кременчуге Полтавской области Украины на фоне объявленной ранее воздушной тревоги.

30 августа сообщалось, что в Сумах был поражен объект промышленной инфраструктуры. Отмечалось, что на промышленной инфраструктуре областного центра произошли взрывы, в результате чего помещение одного из предприятий загорелось.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.