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Гладков подтвердил обстрел Белгорода РСЗО Vampire

Гладков: ВСУ обстреляли Белгород кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале подтвердил обстрел Белгорода с помощью кассетных боеприпасов, выпущенных из РСЗО Vampire.

«Уточненная информация о последствиях воздушной атаки кассетными боеприпасами из РСЗО «Вампир» Вооруженными силами Украины на город Белгород и Белгородский район», — отметил Гладков.

По его словам, в результате атаки в двух многоэтажных домах выбиты окна и повреждена кровля, у двух социальных и двух коммерческих объектов повреждены фасады. Также повреждения получили девять автомобилей.

Также на окраине Белгорода загорелась сухая трава, возгорание ликвидировано.

До этого Telegram-канал «Белгород №1» опубликовал кадры последствий обстрела города со стороны ВСУ.

На кадрах виден пожар в районе торгового центра «СитиМолл» и поднимающийся над ним густой дым.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), которая сбила несколько воздушных целей.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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