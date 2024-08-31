В двух украинских городах произошли взрывы

Взрывы прозвучали в районе города Бровары в Киевской области и в Кременчуге Полтавской области Украины на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Об этом сообщает телеканал TCH.

По данным онлайн карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также в Киеве.

До этого взрыв произошел в городе Сумы, расположенном на северо-востоке Украины.

30 августа сообщалось, что в Сумах был поражен объект промышленной инфраструктуры. Отмечалось, что на промышленной инфраструктуре областного центра произошли взрывы, в результате чего помещение одного из предприятий загорелось.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.