В столице Украины объявили воздушную тревогу

Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявлен в Киеве. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Отмечается, что сирены тревоги также звучат в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

До этого стало известно, что взрыв произошел в городе Сумы, расположенном на северо-востоке Украины.

30 августа сообщалось, что в Сумах был поражен объект промышленной инфраструктуры. Отмечалось, что на промышленной инфраструктуре областного центра произошли взрывы, в результате чего помещение одного из предприятий загорелось.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.