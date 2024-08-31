США заключили контракт с Lockheed Martin на поставку ракет GMLRS

В Пентагоне заявили, что США заключили контракт с оборонно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на производство ракет GMLRS суммарным объемом более $3,4 млрд. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что поставка ракет ожидается до октября 2027 года для арсенала американской армии в штате Алабама.

29 августа Пентагон заключил с американской военно-промышленной компанией Lockheed Martin контракты на $5 млрд на выпуск, техническое обслуживание, модернизацию и применение истребителей пятого поколения F-35.

На закупку систем для обучения управлению F-35, испытание самолетов, их производство, переброску, модернизацию и техническое обслуживание выделят $3,91 млрд. Около $200 млн Lockheed Martin получит за наращивание мощностей по ремонту самолетов.

До этого помощник главы американских ВВС Эндрю Хантер заявил, что Пентагон затягивает оплату истребителей пятого поколения F-35 корпорации Lockheed Martin, обвиняя подрядчика в задержках производства.

Ранее США заключили контракт на $226 млн на производство ракет ATACMS.