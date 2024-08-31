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Экс-советник Кучмы заявил об агонии режима Зеленского

Экс-советник Кучмы: режим Зеленского находится в агонии на фоне развала фронта

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Gleb Garanich/Reuters

Режим Владимира Зеленского находится в критическом состоянии на фоне развала украинского фронта. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.

«Мы наблюдаем, как приближается момент развязки. Совершенно очевидны признаки агонии режима Зеленского и его команды, которые он собрал вокруг себя», — заявил он.

Соскин добавил, что процесс очень стремительно развивается, приводя к разрушению фронта в целом.

Говоря о ситуации на различных фронтах, он также обратил внимание на неэффективность действий Генштаба Вооруженных сил Украины и его руководителя Анатолия Баргилевича. В частности, он выделил участок фронта в районе Краснормейска на территориях, контролируемых Киевом, утверждая, что там произошло, по всей видимости, «национальное предательство».

До этого британский эксперт Александр Меркурис рассказал, что логистика Вооруженных сил Украины на передовой испытывает серьезные трудности, что приводит к тому, что тысячи украинских солдат покидают свои позиции.

Ранее депутат Рады обвинила главкома ВСУ в расшатывании фронта.

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