Логистика Вооруженных сил Украины на передовой испытывает серьезные трудности, что приводит к тому, что тысячи украинских солдат покидают свои позиции. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью для YouTube-канала The Duran.

«Система логистики начинает давать сбой, и появляются сообщения о массовых дезертирах,» — отметил он.

Аналитик добавил, что наступательные действия украинских войск на курском приграничье значительно ослабили их позиции, что в свою очередь приводит к потерям территорий.

«Вместо того чтобы укреплять свои позиции и защищать то, что еще возможно, они решили атаковать Курскую область,» — сказал Меркурис.

По его словам, операция в Курской области оказалась авантюрой, которая не принесла Украине никакой выгоды.

До этого бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн сказал, что президент Украины Владимир Зеленский, отдавая приказ об атаке на Курскую область, надеялся спровоцировать Россию на необдуманные шаги, однако просчитался.

Ранее депутат Рады обвинила главкома ВСУ в расшатывании фронта.