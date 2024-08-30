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В США заявили о попытке Зеленского спровоцировать Россию рейдом под Курск

Макговерн: Зеленский зря рассчитывал спровоцировать РФ атакой на Курскую область

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, отдавая приказ об атаке на Курскую область, надеялся спровоцировать Россию на необдуманные шаги, однако просчитался. С таким заявлением выступил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«На мой взгляд, это своего рода последний вздох, чтобы спровоцировать неприятности, чтобы убедиться, что русские придут и клюнут на приманку, чего, кстати, думаю, не произойдет», — сказал Макговерн, комментируя причины начала рейда ВСУ на Курскую область.

По словам аналитика, таким образом украинский лидер надеялся добиться вступления Соединенных Штатов в противостояние. При этом он подчеркнул, что такой сценарий маловероятен, а продолжение помощи Вашингтона Киеву в целом после выборов остается под вопросом.

До этого первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад, поставляя Киеву военную помощь, «по самые уши вляпался» в атаку украинской армии на Курскую область.

28 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никаких переговоров с украинскими властями в условиях действий ВСУ в Курской области быть не может.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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Атаки на Курскую область
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