Президент Украины Владимир Зеленский, отдавая приказ об атаке на Курскую область, надеялся спровоцировать Россию на необдуманные шаги, однако просчитался. С таким заявлением выступил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«На мой взгляд, это своего рода последний вздох, чтобы спровоцировать неприятности, чтобы убедиться, что русские придут и клюнут на приманку, чего, кстати, думаю, не произойдет», — сказал Макговерн, комментируя причины начала рейда ВСУ на Курскую область.

По словам аналитика, таким образом украинский лидер надеялся добиться вступления Соединенных Штатов в противостояние. При этом он подчеркнул, что такой сценарий маловероятен, а продолжение помощи Вашингтона Киеву в целом после выборов остается под вопросом.

До этого первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад, поставляя Киеву военную помощь, «по самые уши вляпался» в атаку украинской армии на Курскую область.

28 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никаких переговоров с украинскими властями в условиях действий ВСУ в Курской области быть не может.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.