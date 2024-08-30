Число жертв обстрела Белгорода возросло до четырех. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Ранены 12, им оказывают помощь медики», — говорится в сообщении канала.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем и семерых раненых при обстреле Белгорода. Сообщалось о прямых попаданиях в многоквартирные дома, коммерческие объекты и легковые авто в городе, а также о пожарах в двух частных домах в городе.

12 мая в Белгороде в результате ракетной атаки ВСУ рухнули сразу 10 этажей дома. К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

На фоне регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

Ранее над Белгородом произошла серия взрывов во время ракетной опасности.