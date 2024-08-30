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Над Белгородом произошла серия взрывов

РИА Новости: над Белгородом произошла серия взрывов во время ракетной опасности

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bazabazon/Telegram

Над Белгородом во время действия сигнала ракетной опасности произошла серия взрывов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

По данным агентства, сирена начала звучать в Белгороде около 20:05 мск, а через несколько секунд в городе прозвучали несколько громких взрывов.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что два человека получили ранения в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на село Петровка в регионе.

Глава региона также сообщал, что в поселке городского типа Октябрьском Белгородского района осколочные ранения получили мужчина и женщина. Их направили в областную клиническую больницу. При обстреле также существенно пострадал внешний контур торгового объекта и сгорел легковой автомобиль. Четыре машины оказались посечены осколками.

30 августа стало известно, что троих жителей Белгородской области отправили в колонию за диверсию на железной дороге.

Ранее российские военные уничтожили беспилотники ВСУ в Белгородской и Курской областях.

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