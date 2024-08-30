Над Белгородом произошла серия взрывов

Над Белгородом во время действия сигнала ракетной опасности произошла серия взрывов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

По данным агентства, сирена начала звучать в Белгороде около 20:05 мск, а через несколько секунд в городе прозвучали несколько громких взрывов.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что два человека получили ранения в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на село Петровка в регионе.

Глава региона также сообщал, что в поселке городского типа Октябрьском Белгородского района осколочные ранения получили мужчина и женщина. Их направили в областную клиническую больницу. При обстреле также существенно пострадал внешний контур торгового объекта и сгорел легковой автомобиль. Четыре машины оказались посечены осколками.

30 августа стало известно, что троих жителей Белгородской области отправили в колонию за диверсию на железной дороге.

Ранее российские военные уничтожили беспилотники ВСУ в Белгородской и Курской областях.