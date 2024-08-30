Киев проигрывает на поле боя, а операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области не имеет никакого смысла с военной точки зрения. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс.

«Украина проигрывает на поле боя. <…> У них нет людей, нет оружия, нет ПВО», — сказал он.

Эксперт выразил уверенность, что операция ВСУ в Курской области «лишена какого-либо смысла с военной точки зрения».

По словам Сакса, Россия на протяжении всего конфликта заявляла, что есть возможность договориться и найти решение, однако «Запад, США и особенно Великобритания отказывались», утверждая при этом, что они смогут победить, но в итоге Украина несет тяжелые потери.

Конфликт продолжается, потому что никто на Западе не хочет взять на себя ответственность и искать способ завершить его, заключил профессор.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее Сакс рассказал, кто привел Украину к катастрофе.