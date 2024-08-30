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Зеленский прокомментировал увольнение главы воздушных сил

Зеленский уволил главу воздушных сил и заявил о необходимости беречь бойцов

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Воздушные силы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости беречь бойцов после увольнения главы воздушных сил страны Николая Олещука. Свое обращение по случаю увольнения командующего ВС украинский лидер разместил в своем Telegram-канале.

«Я безгранично благодарен всем нашим военным летчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетам ПВО. <..> И это нужно так же на командном уровне – мы должны становиться сильнее. И беречь людей. Беречь личный состав. Беречь всех наших воинов», — прокомментировал свое решение украинский лидер.

До этого американское издание The Wall Street Journal подтвердило падение американского истребителя F-16 на Украине.

Причиной падения самолета названа ошибка пилота, сделанная в условиях «массированного ракетного обстрела». Это первый потерянный на Украине истребитель F-16.

Вооруженные силы Украины и Пентагон не стали комментировать это сообщение для американских журналистов. Кроме того, в сеть попали сведения о кончине пилота F-16 Алексея Меся.

Новость дополняется.

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