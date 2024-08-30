В Сумах произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

Взрыв произошел в городе Сумы на севере Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога.

«В Сумах прогремел взрыв», — говорится в сообщении.

Днем 30 августа сообщалось, что в Сумах был поврежден объект промышленной инфраструктуры. Отмечалось, что на промышленной инфраструктуре областного центра произошли взрывы, в результате чего помещение одного из предприятий загорелось.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Днепропетровской области предприятие получило повреждения.