Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в сентябре Еврокомиссия (ЕК) откроет офис оборонных инноваций в Киеве для интеграции военно-промышленного комплекса (ВПК) в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Рассчитываю в сентябре или октябре посетить Украину, придать еще один импульс нашему взаимодействию», — сказал дипломат на пресс-конференции, посвященной итогам неформальной встречи министров обороны Евросоюза.

В феврале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал нереалистичными планы Еврокомиссии сделать частью возможностей Евросоюза украинские армию и военно-промышленный комплекс. По словам экс-премьера, в обязанности руководителя Еврокомиссии вообще не входит создание производств на Украине, а страны Запада в целом и вовсе со времен госпереворота в 2014 году занимались разрушением украинского ВПК.

30 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал министрам обороны Евросоюза (ЕС) решить вопрос с блокировкой Венгрией €6 млрд для оплаты военных поставок на Украину.

Ранее стало известно, как Украина хочет обойти запрет на удары вглубь РФ.