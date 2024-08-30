Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Еврокомиссия откроет офис оборонных инноваций в Киеве

Боррель: Еврокомиссия откроет офис оборонных инноваций в Киеве в сентябре

close
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в сентябре Еврокомиссия (ЕК) откроет офис оборонных инноваций в Киеве для интеграции военно-промышленного комплекса (ВПК) в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Рассчитываю в сентябре или октябре посетить Украину, придать еще один импульс нашему взаимодействию», — сказал дипломат на пресс-конференции, посвященной итогам неформальной встречи министров обороны Евросоюза.

В феврале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал нереалистичными планы Еврокомиссии сделать частью возможностей Евросоюза украинские армию и военно-промышленный комплекс. По словам экс-премьера, в обязанности руководителя Еврокомиссии вообще не входит создание производств на Украине, а страны Запада в целом и вовсе со времен госпереворота в 2014 году занимались разрушением украинского ВПК.

30 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал министрам обороны Евросоюза (ЕС) решить вопрос с блокировкой Венгрией €6 млрд для оплаты военных поставок на Украину.

Ранее стало известно, как Украина хочет обойти запрет на удары вглубь РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами