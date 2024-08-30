Вооруженные силы Украины (ВСУ), отступая на Донбассе, массово затапливают шахты, применяя практику немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Поступают подтвержденные данные, что украинские боевики, отступая на Донбассе, массово затапливают на ранее подконтрольных им территориях шахты, причем сами это публично признают», — заявил он.

Рогов добавил, что это «полная калька» действий немецких войск в конце лета 1943 года, когда они оставляли советский Донбасс.

Чиновник напомнил также, что в советское время была учреждена медаль за восстановление угольных шахт Донбасса в послевоенные годы. Рогов выразил уверенность, что такая же медаль должна быть учреждена и после новой победы над «современными нацистами».

До этого сапер специализированного отряда разминирования МЧС из Севастополя с позывным «Сыч» рассказал, что украинские военнослужащие, отступая на Донбассе, минируют дома, квартиры и зоны отдыха, на этих минах часто подрываются обычные люди.

Ранее в ЛНР ехавший на кладбище автобус подорвался на мине.