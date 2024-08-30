Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС приняли решение по месту обучения украинских военных

Боррель: страны ЕС договорились не обучать военных с Украины на ее территории

close
Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Министры обороны стран — членов Европейского союза (ЕС) договорились, что обучение военнослужащих с Украины будет проходить за ее пределами. Об этом заявил верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Дипломат 30 августа провел пресс-конференцию по итогам неформальной встречи глав военных ведомств стран — членов ЕС. Он рассказал, что во время совещания стороны подробно обсудили организацию тренировок для украинских солдат.

«Мы <...> решили, что обучение не будет проходить на Украине, а как можно ближе к территории Украины», — подчеркнул Боррель.

Глава внешнеполитической службы регионального содружества добавил, что, по его мнению, тренировки могли бы проходить и на территории Украины. В таком случае солдаты обучались бы в тех же условиях, в которых им предстоит участвовать в реальных боевых действиях, резюмировал дипломат.

До этого латвийский министр обороны Андрис Спрудс заявил, что в 2023 году его страна обучила четыре тыс. украинских военных. Как он сказал, благодаря этому Рига внесла значимый вклад в тренировочную миссию ЕС для Украины (EUMAM Ukraine).

Ранее в Финляндии признали, что в стране проходят тренировки украинских бойцов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами