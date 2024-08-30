В ЕС приняли решение по месту обучения украинских военных

Министры обороны стран — членов Европейского союза (ЕС) договорились, что обучение военнослужащих с Украины будет проходить за ее пределами. Об этом заявил верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Дипломат 30 августа провел пресс-конференцию по итогам неформальной встречи глав военных ведомств стран — членов ЕС. Он рассказал, что во время совещания стороны подробно обсудили организацию тренировок для украинских солдат.

«Мы <...> решили, что обучение не будет проходить на Украине, а как можно ближе к территории Украины», — подчеркнул Боррель.

Глава внешнеполитической службы регионального содружества добавил, что, по его мнению, тренировки могли бы проходить и на территории Украины. В таком случае солдаты обучались бы в тех же условиях, в которых им предстоит участвовать в реальных боевых действиях, резюмировал дипломат.

До этого латвийский министр обороны Андрис Спрудс заявил, что в 2023 году его страна обучила четыре тыс. украинских военных. Как он сказал, благодаря этому Рига внесла значимый вклад в тренировочную миссию ЕС для Украины (EUMAM Ukraine).

Ранее в Финляндии признали, что в стране проходят тренировки украинских бойцов.