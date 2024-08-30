Ганчев: на Купянском направлении идут тяжелые бои

Тяжелые бои идут на Купянском направлении, противник сосредоточил большое количество личного состава и техники. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«На Купянском участке фронта противник сосредоточил большое количество личного состава и военной техники. Тяжелые бои продолжаются. Движемся дальше», — написал он.

Ганчев добавил, что ВС РФ удалось взять под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области — Синьковку.

30 августа в министерстве обороны РФ сообщили, что военные из российской группировки войск «Запад» взяли под контроль село Стельмаховка в ЛНР и село Синьковка в Харьковской области.

Также в министерстве добавили, что в ходе боев группировкой «Запад» было поражено шесть механизированных, а также танковая, штурмовая и аэромобильная бригада ВСУ, а также две бригады теробороны и несколько бригад спецназначения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

В этот же день координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские военные поразили склад с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и скопление бронетехники в Харькове, на место выехали скорые.

Ранее часть Харькова осталась без электричества.