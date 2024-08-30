Раскрыта цель запроса от минобороны Японии рекордного бюджета

Японское министерство обороны запросило ¥8,5 трлн (около $59 млрд) на 2025 год из-за якобы возрастающей угрозы со стороны Китая. Соответствующий документ опубликовало ведомство.

По данным минобороны Японии, бюджетный запрос был утвержден на заседании ведомства. Планируется, что документ будет передан в министерство финансов для переговоров, которые продлятся до декабря.

Из текста документа следует, что в частности, порядка ¥970 млрд должны будут пойти на «усиление возможности нанесения ответных ударов». Кроме того, японское оборонное ведомство утверждает, что денежные средства пойдут, в том числе, на разработку и закупку ракет большой дальности, а также и для соответствующего оборудования для них.

В минобороны Японии отметили, что еще порядка ¥103 млрд пойдут на разработку и покупку дронов, тогда как ¥314 млрд запрашиваются на постройку трех эсминцев.

До этого японское министерство иностранных дел заявляло, что китайский военный разведывательный самолет Y-9 нарушил воздушное пространство Японии в районе островов Дандзё в юго-западной префектуре Нагасаки.

В свою очередь власти Китая раскритиковали действия Японии по отношению к тайваньским рыболовецким судам Fu Yang 266 и Fu Shen.

Ранее Китай заявил Японии о критической стадии в отношениях.