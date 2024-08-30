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Появилось видео уничтожения танка ВСУ «Ланцетом» в Курской области

Минобороны опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ «Ланцетом» в Курской области

Министерство обороны России распространило видеоролик, на котором показан процесс уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) барражирующим боеприпасом «Ланцет» в приграничном районе Курской области.

По данным оборонного ведомства, украинский танк обнаружили военнослужащие группировки войск «Север». Техника находилась на замаскированной позиции, уточнили в министерстве. После анализа полученных разведданных было принято решение об уничтожении машины.

«В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса «Ланцет» танк боевиков ВСУ был поражен, что подтвердилось кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени», — говорится в сообщении.

До этого в Минобороны сообщили, что экипаж российского многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по месту скопления бойцов и техники Вооруженных сил Украины. В ведомстве уточнили, что формирования украинских войск засекли в одном из приграничных районов Курской области.

Ранее МО РФ оценило потери ВСУ после вторжения в Курскую область.

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