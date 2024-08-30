В Сумской области российские войска уничтожили две боевые машины пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ), ударив по ним барражирующими боеприпасами «Ланцет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, технику обнаружили в районе лесополосы границы. Машины были найдены средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север».

«Обнаруженные боевые машины пехоты были успешно поражены прямым попаданием барражирующих боеприпасов «Ланцет», — говорится в сообщении.

До этого Министерство обороны РФ опубликовало видео поражения барражирующим боеприпасом «Ланцет» бронетранспортера и живой силы Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. Обнаружили позиции украинской армии подразделения группировки войск «Север».

23 августа боеприпас «Ланцет» уничтожил украинский танк в приграничном районе Курской области. По данным Минобороны, его ликвидация подтверждена кадрами объективного контроля в режиме реального времени.

Ранее российский вертолет атаковал позиции ВСУ в Курской области.