Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сумской области войска РФ уничтожили «Ланцетами» два украинских БМП

Минобороны: в Сумской области поразили две боевые машины пехоты ВСУ «Ланцетами»

close
Bodo Schackow/Global Look Press

В Сумской области российские войска уничтожили две боевые машины пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ), ударив по ним барражирующими боеприпасами «Ланцет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, технику обнаружили в районе лесополосы границы. Машины были найдены средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север».

«Обнаруженные боевые машины пехоты были успешно поражены прямым попаданием барражирующих боеприпасов «Ланцет», — говорится в сообщении.

До этого Министерство обороны РФ опубликовало видео поражения барражирующим боеприпасом «Ланцет» бронетранспортера и живой силы Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. Обнаружили позиции украинской армии подразделения группировки войск «Север».

23 августа боеприпас «Ланцет» уничтожил украинский танк в приграничном районе Курской области. По данным Минобороны, его ликвидация подтверждена кадрами объективного контроля в режиме реального времени.

Ранее российский вертолет атаковал позиции ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами